L'esordio casalingo sa già di emergenza: il Carbonia deve reinventare la difesa. Domani a Narcao, stante l'impossibilità di usare lo Zoboli almeno sino al 15-20 ottobre, il Carbonia contro il Taloro Gavoi farà l'esordio casalingo in Eccellenza dopo la sconfitta nella prima gara del torneo contro il Tortolì, 2-0, domenica scorsa.

La voglia di immediato riscatto da parte della formazione guidata da Graziano Mannu è enorme ma emergono problemi legati e infortuni e squalifiche. In difesa sono ancora indisponili Hindt e Fabio Mastino che si sono infortunati nella prima gara di coppa il 31 agosto contro l'Iglesias e deve scontare un turno di squalifica (domenica scorsa a Tortolì si è fatto espellere) anche il neo acquisto Zasas.

A Graziano Mannu tocca quindi inventare alchimie particolari per dare solidità alla difesa. Ma nel match di domani la società si attende molto anche dagli attaccanti in termini di inventiva e capacità realizzativa. Non mancherà come sempre il supporto dei tifosi che si sposteranno da Carbonia.

