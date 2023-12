Il campionato di Eccellenza riprende il 6 gennaio con le gare della 17esima giornata. L'Ilva domina con 37 punti dimostrandosi la squadra più quadrata. In 15 gare giocate ha vinto undici volte, ha pareggiato in quattro occasioni e non ha mai perso. Il Tempio insegue a sei punti di distanza ma con una partita in più giocata, terza la Ferrini a sette punti.

La squadra di Carlo Cotroneo gioca bene, si diverte, attira pubblico e fa punti. È stata costruita e rafforzata per tornare in Serie D. Ci sarà ancora da combattere e da soffrire, ma le condizioni per riprendersi l'Interregionale ci sono tutte. Bene sta facendo anche il Tempio, altra squadra dal passato illustre.

«Il campionato – afferma Carlo Cotroneo – è ancora tutto da giocare. Dobbiamo recuperare la partita con la Ferrini sospesa sabato scorso sullo 0-0 a causa del vento . Una gara che non possiamo perdere perché potrebbe riaprire i giochi. La mia è una squadra equilibrata, con 27 gol fatti e sette subiti. Ma sono ancora diverse le società che possono puntare in alto. Niente proclami, insomma». Sta risalendo bene la classifica il Vllasimius di Manunza. Una grande stagione la sua, al ritorno in Eccellenza dopo tanti anni di assenza. Occupa il sesto posto: un ottimo risultato. In coda soffrono Sant'Elena, Villacidrese e Carbonia. Ma per tutte c'è il tempo di recuperare posizioni.

