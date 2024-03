Nessun anticipo è previsto oggi per l’Eccellenza. Si giocheranno domani (ore 15) Sant’Elena-Ghilarza, gara determinante per la salvezza dei campidanesi costretti oggi a spostarsi al campo “Su Suergiu” a Capoterra, visto che da anni la squadra della terza città della Sardegna è ancora vergognosamente senza un campo di gioco. Così il Sant'Elena continua a giocare sempre in trasferta col morale che non è di certo fra i migliori anche a causa di questa assurda situazione che si trascina da anni. Ogni promessa è finora rimasta tale.

Il tabellone dell'11esima giornata di ritorno propone poi Barisardo-Villacidrese, Bosa-Villasimius (a Silanus), Carbonia-Taloro, Iglesias-Calangianus, Li Punti-Ferrini, Tharros-San Teodoro e Tempio-Ilvamaddalena. Una gara, quest’ultima, che interessa le alte sfere della classifica. Con l’Ilva ormai quasi in Serie D e col il Tempio che si gioca un posto nei playoff.

© Riproduzione riservata