Sarà ancora una volta la Promozione a prendersi la scena sabato, con sei anticipi anticipi in uno degli ultimi weekend con programma completo di calcio regionale. In Eccellenza tutte domenica.

Gli anticipi. Terzultima giornata, il clou sabato è il doppio impegno alle 16 nel Girone A. Dopo tre sconfitte consecutive il Villasimius ha visto ridursi a sei i punti di vantaggio sulla seconda, ora ospita il Guspini terzo a -7. In contemporanea il Castiadas, reduce dal trionfo al 91' nel derby con un rigore di Carlos Mboup, va a Gonnosfanadiga per tenere aperta la possibilità della grande rimonta. Ai sarrabesi aumentata di altre due giornate la squalifica all'allenatore Cristian Dessì, che già aveva tre turni rimanenti (su quattro) da scontare, per insulti a un assistente dalla tribuna. Villasimius in Eccellenza se vince e il Castiadas non fa altrettanto, o se pareggia e il Castiadas perde. Nel Girone B anticipano sempre alle 16 Abbasanta-Paulese e Terralba Francesco Bellu-Santa Giusta, nel C Oschirese-Ozierese e Sennori-Luogosanto.

Le big. Nel Girone B domenica alle 16 il Barisardo, senza vittorie da un mese, ospita l'Atletico Bono (prima in zona playout) per mantenere la vetta della classifica. Dopo una lunga cavalcata la formazione guidata da Celestino Ciarolu ha rallentato e ora ha l'Idolo a -2 (ospita il Posada) e l'Arborea tornato in corsa a -4 (va in casa della Bittese). Nel C il Tempio è in Eccellenza se domenica alle 16 batte il Buddusò in casa, oppure se pareggia e l'Usinese seconda non supera lo Stintino terzo (si gioca a Usini).

Eccellenza. Riposa la Ferrini, il Budoni va a Lanusei e l'altra capolista Latte Dolce è a Iglesias. I sassaresi trovano un avversario che cerca un punto per la salvezza, i galluresi uno in zona playout e chiamato a reagire. Nella zona bassa fondamentali gli scontri diretti Sant'Elena-Arbus (a Mulinu Becciu) e Villacidrese-Nuorese (padroni di casa salvi col pari), il Monastir ospita il Calangianus e il Li Punti ha il derby con l'Ossese ormai tranquilla. Completano San Teodoro-Carbonia e Tharros-Taloro, unica variazione di orario Ghilarza-Bosa che inizierà alle 16.30.

