Ci saranno anche due giovanissimi oristanesi al “Junior Master Road to Torino”, torneo di tennis che si terrà a Torino dal 12 al 19 novembre. Sono Giorgia Cadoni, classe 2010, e Leonardo Franzinu, classe 2012.

Giorgia, di Palmas Arborea, parteciperà al torneo Under 13 femminile, mentre Leonardo sarà presente in quello Under 11 maschile. Entrambi tesserati per il “Tennis Club 70” di Oristano, accedono al torneo dopo aver disputato due tappe di qualificazione, a Poggio dei Pini e a Olbia, nel quale hanno ottenuto in totale 4 finali, vincendone 3.

Sia Giorgia Cadoni, per 3 anni, che Leonardo Franzinu, a partire dal 2023, hanno avuto esperienze fuori dalla Sardegna in occasione dei campionati italiani di categoria e di tornei “Next Gen”. Entrambi sono allenati dal maestro Simone Pino, del “T.C. 70”.

Il “Junior Master” di Torino si disputerà in concomitanza con le “ATP Finals”, che vedrà scendere in campo i migliori tennisti professionisti a livello mondiale.

