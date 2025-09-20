Tris di Noemi Antonelli ai Campionati regionali di dressage. Ma al Centro Ippico Is Alinos spiccano anche i successi nelle altre categorie di Modoni, Passerini, Sebis e Argiolas.

Il dressage sardo è una questione quasi esclusiva delle amazzoni. Nei Campionati regionali andati in scena a Maracalagonis si registra, per cominciare, il terzo titolo consecutivo per Noemi Antonelli in sella a Ideal De Alcame: la tri-campionessa del Circolo Boscovivo di Sarroch ha preceduto Giorgia Melis su Diamante, che a sua volta ha prevalso di un soffio su Giada Spiga in sella a Quantanamo.

Il binomio Noemi Antonelli-Ideal De Alcame si è imposto anche nel Campionato artistico Kur F davanti a Francesca Giulia Passerini su Chanel De Morimenta, che si è rifatta vincendo l’oro nel Campionato Tecnico Emergenti Senior; argento per Francesca Marchiori su Kadin e bronzo per Paola Deiana su Santiagos.

Conferme pure nel Campionato Emergenti Junior col successo di Anna Modoni su Hermosa Del Colle S.Martino, a segno pure nel Campionato Artistico Kur E su Plus Ultra 12. Completano il podio del Campionato Tecnico Sara Milia su Mr.Mojoe e Silvia Simbula su Kocis.

Il titolo di Campione Tecnico Esordienti Junior va, invece, ad Aurora Sebis con Teti Bella, seconda Clelia Spiga su Radiosa Bella, terza Eleonora Locci su Duchessa Fly. Nel Campionato Tecnico Esordienti Senior vincono Francesca Argiolas e Country Boy, argento ad Anna Del Vecchio su Rewind e bronzo ad Alessio Locci su Primavera.

Nei restanti trofei, successo di Ilaria Vacca su Blue Ice (Debuttanti Senior), Petra Figus su Leonie (Debuttanti Junior), Nicola Hodoier su Ramona (Promesse Senior), Giulia Cireddu su Conte di Quirra (Promesse Junior) e Anna Pusceddu su Simonetta Del Giarino (Trofeo Pulcini).

© Riproduzione riservata