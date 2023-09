Trecento atleti in campo e altrettanti a seguire il 3° Torneo Città di Sassari organizzato allo Sporting Padel di via Milano in collaborazione con l'associazione “A tutto padel”.

L'asd Sporting Padel Sassari ha proposto non solo un torneo per 4 categorie che ha visto la partecipazione di atleti da tutta l'Isola, ma ha puntato anche sul messaggio sociale grazie alla preziosa collaborazione con la Cooperativa Edupè e Asd Sandaloyon attraverso il progetto PadelAbile.

I VINCITORI – Il torneo maschile se lo aggiudica squadra Aragon di Alghero composta da Luciano Razzuoli, Vincenzo Di Mauro e Gennaro Marrazzo, atleti che sul podio dedicano la loro vittoria al loro maestro di padel Paolo Bassu (scomparso prematuramente), momento particolarmente toccante che ha coinvolto il parterre di atleti e l’intera platea; per la categoria femminile a salire sul gradino più alto del podio è il team “Grigliata Mista”: Marilisa Sgarella, Daniela Dessolis e Floriana Monti; nel torneo misto trionfano Luciano Razzuoli e Floriana Monti, che dati alla mano risultano i grandi protagonisti di questa edizione mettendo la firma su ogni singola finale con tanto di accento formato vittoria; nella categoria Junior a vincere Giorgia Manai, unica baby giocatrice in tabellone che sbaraglia la concorrenza di tutti i maschietti e solleva al cielo il suo prezioso trofeo.

