Il Seulo (Prima categoria, girone B) è alla ricerca di un tecnico.

Dopo l’addio di Gianni Torre, avvenuto dopo l’undicesima giornata, la squadra è stata provvisoriamente affidata al giocatore più esperto, Tore Boi, coadiuvato dal preparatore atletico Angelo Ghiani.

I rossoblù occupano la penultima posizione a quattro lunghezze dalla zona playout e a sette dalla salvezza diretta.

«Lotteremo per mantenere la categoria», dice il capitano e leader, Boi. «Dopo la vittoria col Perdaxius, abbiamo perso di misura con Ussana e Freccia Parte Montis. Stiamo facendo bene ma, in queste ultime due gare, non siamo stati fortunati. Ci sono tutti i presupposti per raggiungere l’obiettivo. C’è da giocare tutto il girone di ritorno».

Il prossimo impegno è sul campo del Cortoghiana.

«Ogni partita, da qui alla fine, è una finale», chiude. «Ce la metteremo tutta per prendere dei punti».

