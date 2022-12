Diciamola tutta: poteva starci una sconfitta a Tortona, contro la terza forza del torneo ancora imbattuta in casa. Avrebbe significato però l'addio anticipato alle speranze di reinserirsi tra le prime otto che disputeranno la Coppa Italia. Invece Sassari ha tirato fuori una prova all'altezza della Supercoppa, battendo ancora in volata la squadra piemontese. E restando all'inseguimento della Final 8, anche se occorreranno altre tre vittorie nelle restanti cinque partite.

Il coach Piero Bucchi ha osservato: «Dopo Milano avevamo bisogno di una reazione, penso che sia un successo meritato, di spessore contro una squadra molto forte. Sono veramente felice, abbiamo giocato una grande partita, è una vittoria molto importante, siamo stati continui questa è la chiave, non abbiamo mai mollato, non ci siamo disuniti, se riesci a tenere questo livello di mentalità e di concentrazione puoi giocare delle partite del genere».

Prestazione corale in tutti i sensi: quattro giocatori in doppia cifra (Robinson, Bendzius, Dowe e Kruslin). Altri tre che hanno dato un buon contributo in attacco: Stephens e Treier 8 punti a testa, Jones 7. E poi i rimbalzi di Diop (7) e l'impatto nel primo tempo di Gentile. Con nove giocatori coinvolti pienamente, il Banco ha saputo superare anche i momenti difficili dovuti al talento degli avversari e all'arbitraggio molto casalingo: 15 tiri liberi per Tortona e zero per Sassari nel primo tempo.

