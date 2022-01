Il programma della ripresa del calcio regionale vede ulteriormente ridursi il numero delle partite. La Promozione sarebbe dovuta ripartire con i tre recuperi del Girone A: Atletico Cagliari-Quartu 2000, Fermassenti-Andromeda e Villamassargia-Gonnosfanadiga. Queste sfide sono state tutte di nuovo rinviate, la prima su richiesta dell'Atletico Cagliari e le altre due di entrambe le squadre, per problemi coi contagi. Il ritorno in campo in Promozione sarà dunque domenica 30, con la prima giornata del girone di ritorno per tutti e tre i gironi. Per questa domenica in programma tre partite delle sarde di Serie D (Atletico Uri-Torres, Gladiator-Carbonia e Lanusei-Cassino) e sette su nove della diciannovesima giornata di Eccellenza.

Cambi di data. Posticipata anche la finale di Coppa Italia di Eccellenza, Castiadas-Ossese, da mercoledì prossimo al 16 febbraio (ore 15) con sede da definire. Il 9 febbraio, alla stessa ora, si giocheranno i recuperi della diciottesima giornata di Eccellenza Castiadas-Bosa e Ilvamaddalena-Ossese. Slitta da domenica a mercoledì 26 (ore 20) il recupero Monte Alma-Coghinas del Girone E di Prima Categoria, dove si riparte dal 60' sul risultato di 1-1. Per i recuperi di Seconda Categoria sabato 29 gennaio alle 15 Calangianese-Santa Teresa (Girone G), mentre Ferrini Quartu-Jupiter (Girone A), Atletico Masainas-Decimo 07 (B), Havana San Basilio-Sini (C), Montiferru-Busachese (F), Nurachi-Atzara (F) e Tramatza-Solarussa (F) tutte domenica 30 alle 15.

© Riproduzione riservata