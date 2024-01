Appuntamento domenica prossima in Serie D con la ripresa del campionato.

Si gioca la prima giornata del girone di ritorno che propone i derby Atletico Uri-Costa Orientale Sarda e Latte Dolce-Budoni. La squadra di Francesco Loi, seconda della classe alle spalle delle Cavese, cerca riscatto dopo un finale di girone andata che ha prodotto un punto in tre incontri. Intanto domani i gialloblù disputano un’amichevole allo stadio “Fra Locci” di Tortolì contro la squadra di casa che celebra i 70 anni dalla sua fondazione. Il tecnico Loi è un ex: con i rossoblù nella stagione 2016/2017 aveva conquistato il triplete: campionato, Coppa Italia e Supercoppa.

Per Nurchi e compagni contro l’Atletico Uri non sarà semplice. Anche i giallorossi non hanno chiuso bene la prima parte di stagione, raccogliendo soli due punti nelle ultime cinque partite. E per questo intendono iniziare al meglio il 2024. Davanti alle mura amiche non vincono dal 29 ottobre scorso, stessa data in cui la Cos ha ottenuto l’ultimo successo in trasferta.

Nell’altro match, tra le matricole Latte Dolce e Budoni la posta in palio scotta. Ad entrambe servono punti salvezza. I sassaresi non vincono tra le mura amiche da oltre due mesi e nelle ultime cinque partite hanno incassato solo due punti. Il Budoni non ha ancora conquistato un successo lontano da casa e i tre punti centrati negli ultimi otto incontri sono un magro bottino.

