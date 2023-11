Mai stata tanto in alto. La Cos Ogliastra Sarrabus sta facendo davvero miracoli contro squadre dal passato illustre come Nocerina e Cavese con esperienze anche in Serie B. Una squadra spregiudicata fatta di tanti giovani protagonisti di una partenza sprint che nessuno poteva prevedere.

Merito di un allenatore manager, merito dell'intera équipe tecnica, merito di una società che ha idee chiare. Merito anche del piccolo paese di Tertenia dove la Cos ha trovato casa. Mister Francesco Loi non guarda la classifica. «Siamo secondi a tre punti dalla Cavese capolista. Andiamo a giocare per dare il massimo delle nostre possibilità. Come stiamo facendo in tutte le gare. Poi, vinca il migliore».

Una squadra costruita durante l'estate con grande intelligenza con giocatori di esperienza, con tantissimi giovani, diversi pescati anche in Ogliastra. Quasi un miracolo con il pubblico che apprezza e che applaude. Come ha fatto domenica scorsa contro la Boreale. A Cava de' Tirreni sarà tutto difficile. La Cos, che vanta l'attacco più forte del girone G con 26 gol, non ha nulla da perdere. Ma tutto da guadagnare contro un avversario che come la Nocerina e l'Ischia è stato costruito per la Serie C.

© Riproduzione riservata