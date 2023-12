Dalla mattina alla sera sotto il segno di una palla a spicchi, a far divertire i piccoli giocatori di pallacanestro in arrivo da tutta la Sardegna. E anche sotto il segno della continuità, perché dopo il successo dell’anno scorso, domenica, dalle 9 alle 21, al palazzetto dello sport di Sa Rodia, l'Azzurra Basket Oristano organizza la seconda edizione della "12 ore di Minibasket".

«Abbiamo voluto riproporre la 12 ore di minibasket – commenta il presente dell’Azzurra, Daniele Olmetto - non solo perché la giornata è piaciuta tanto, ma soprattutto perché non deve essere soltanto uno slogan dire che il rilancio del basket e dello sport in genere passa dai settori giovanili. La crescita degli iscritti all'Azzurra Basket è anche il segnale dell'attenzione estrema che la nostra società mette sui più giovani».

Il palasport sarà suddiviso in una serie di piccoli campi dove andranno in scena le sfide, a rotazione e senza vincitori, tra i bimbi di tutte le categorie del minibasket. Oltre all'Azzurra Basket, presenti anche Basket 90 Sassari, che ha anche collaborato all'ideazione dell'evento, CMB Cabras, Pallacanestro Nuoro, Ichnos Nuoro, Virtus Cagliari, Cus Cagliari, San Sperate, Macomer 2.0, Esperia Cagliari e Santa Croce Olbia.

«Lo spirito dell'iniziativa - spiega il responsabile tecnico dell'Azzurra, Matteo Pitzalis - è quello di far giocare i bambini di quelle fasce di età che hanno meno possibilità di confronto con i loro coetanei delle altre società. Questo è il motivo per cui coinvolgiamo le squadre di tutta la Sardegna dando a tutti un'opportunità di crescita non solo sul campo».

Lo scorso anno parteciparono all'evento circa 350 bambini, accompagnati da allenatori, responsabili delle società invitate e genitori. Fu uno sforzo notevole compiuto dall'Azzurra Basket che ora punta addirittura a migliorare il risultato.

