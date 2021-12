Dopo gli anticipi, e col rinvio di Vis Artena-Carbonia, in Serie D restano soltanto due sarde: Lanusei e Muravera. Programma invece quasi completo fra Eccellenza e Promozione.

Serie D. Alle 14 fischio d'inizio per la delicata sfida Lanusei-Cynthialbalonga. Al "Lixius" ogliastrini chiamati a riscattare un momento no: dopo il 3-2 sull'Afragolese del 21 novembre appena un punto in quattro giornate, con la pesante sconfitta col Monterotondo (1-0 domenica) che ha di nuovo reso problematica la classifica. In settimana sono partiti Kawsu Darboe, Nicola Raimo e il figlio d'arte Mattia Ravanelli. Per il Muravera, tornato a vincere nell'ultimo turno col 4-0 al Carbonia, trasferta a Santa Maria Capua Vetere col Gladiator terzultimo (ore 14.30). Nei sarrabesi non sono convocati Vignati e Nurchi. Mercoledì turno infrasettimanale.

Eccellenza. Si completa il girone d'andata, dopo l'anticipo Villacidrese-Guspini, ma non il 2021 perché poi si giocherà anche giovedì 30 durante le feste. Il big match è Ferrini-Ilvamaddalena alle 14.30 (le altre alle 15). La capolista, con numeri da record, ospita la prima inseguitrice a -9 così come il Taloro. I gavoesi, invece, ricevono la visita del Bosa. A Villa San Pietro altra sfida interessante, fra il Sant'Elena (in calo dopo un grande avvio) e la Nuorese che sta provando a reinserirsi nella lotta di vertice. Il Castiadas, nella prima del nuovo presidente Marco Spano e ancora con gran parte della rosa composta da Juniores, ha un match salvezza con l'Asseminese (già guidata con l'Ossese da Fabio Piras, che ha sostituito il dimissionario Luca Suella). Completano Arbus-Ossese (a San Gavino), Idolo-Budoni (nei galluresi tornato anche Santoro dopo Steri e Villa), Li Punti-Monastir e Porto Rotondo-Ghilarza.

Promozione. Ultime partite del 2021, anche qui per finire l'andata, poi si riprende il 9 gennaio. Nel Girone A la Monteponi Iglesias ha il derby in casa del Fermassenti, la Pro Sigma terza è in casa del Selargius e c'è anche il derby Atletico Cagliari-La Palma. Nel Girone B fuori i secondi: scontro diretto Macomerese-Arborea, che inseguono la Tharros, mentre il Tortolì ospita la Paulese. Nel Girone C il Tempio, battuto dallo Stintino nell'ultimo turno, ospita la Lanteri. L'Usinese si trova a -1 e va a Siniscola.

