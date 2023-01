Domani (ore 15) va in scena la quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Al “Frogheri” di Nuoro, la Nuorese affronta la capolista Latte Dolce che ha la possibilità di staccare, almeno momentaneamente, il Budoni.

Non sarà una partita comunque semplice per gli uomini di Mauro Giorico con i barbarcini affamati di punti, necessari per la salvezza. Punti pesanti in chiave playoff a Gavoi nell’incontro tra Taloro e Ossese, rispettivamente terza e quarta della classe. Potrebbe approfittarne, per guadagnare posizioni, il San Teodoro che ha gli stessi punti dell’Ossese.

I viola ricevono la Villacidrese del bomber Palermo. Il Ghilarza, in gran salute, è atteso a Iglesias dalla Monteponi. Anche i minerari attraversano un buon momento. A Maracalagonis si affrontano Sant’Elena e Ferrini Cagliari. In chiave salvezza, posta in palio che scotta, nelle sfide Tharros-Lanusei e Arbus-Li Punti.

Posticipate al 18 gennaio, alle 15, Carbonia-Monastir e Budoni-Calangianus.

In Promozione, sono in programma domani, sempre alle 15, nove incontri che completano la prima giornata di ritorno. Per il girone A: Andromeda-Orrolese, Selargius-Villamassargia e Verde Isola-Gonnosfanadiga. Nel girone B, continua la sfida a distanza tra Arborea e Barisardo. La squadra di Nunzio Falco ospita l’ostico Idolo.

Gli ogliastrini giocano a Santa Giusta col Terralba. In campo anche Bittese-Abbasanta. Nel girone C, il tabellone propone Luogosanto-Lanteri, Macomerese-Buddusò e Oschirese-Porto Torres.

