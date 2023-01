Torna la Coppa Italia di Serie D. Domani alle 14 a Pozzuoli si gioca Puteolana-Cos Costa Orientale sarda per l'andata degli ottavi di finale: la Puteolana giova nel girone H della Serie D.

E' ultima della classe e finora non ha mai vinto in campionato, arrivando però agli ottavi di Coppa, come la Cos. Una gara tutta da giocare per la Cos con l'allenatore Francesco Loi che dovrebbe utilizzare diversi giocatori non utilizzati domenica contro l'Arzachena. Potrebbero andare in campo Moro, Zanoni, Piroddi, Vesi, Cossu, Contu e Massoni. E potrebbe giocare dall'inizio anche Mancosu, domenica utilizzato nella ripresa in campionato.

Domenica la Cos affronta in campionato il Pomezia.

