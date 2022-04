Si giocherà domani, 27 aprile a Sinnai, nella palestra scolastica di via Perra, la finale del campionato Open Femminile di basket 2021/2022. Le sfidanti, Sinnai Basket e PGS Condor Monserrato, scenderanno in campo alle ore 21 agli ordini degli arbitri Milia e Angius. Il campionato è organizzato dal Settore Pallacanestro Msp Sardegna. Una sfida molto attesa dalle due compagni e dai rispettivi sostenitori, che potranno assistere alla gara secondo le norme previste in materia anti Covid.

