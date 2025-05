Adesso è ufficiale: Sophie Blasi non vestirà di biancoblù il prossimo anno. Dopo due stagioni all’Hermaea, il libero bolognese ha deciso di lasciare Olbia ed è approdata a Busto Arsizio, dove alla Futura Volley Giovani ha trovato ad attenerla altre due ex aquilotte, la centrale Sofia Rebora e la schiacciatrice Bianca Orlandi.

Premiata come miglior libero degli ultimi due campionati di A2 femminile di volley, e convocata a febbraio per lo stage azzurro dal ct della Nazionale Julio Velasco nell’ambito degli eventi della Coppa Italia, la giocatrice figlia d’arte, classe 2002, ha deciso di cambiare maglia, e si prepara adesso a tornare a Olbia da avversaria. Ma non solo. “Le vacanze? A giugno tornerò a Olbia perché il mare della Sardegna non si dimentica, così come le persone che ho conosciuto là e che andrò a trovare”, le parole di Blasi affidate ai canali ufficiali della Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

Agli osservatori più attenti non erano sfuggiti i saluti indirizzati all’Hermaea e alla città di Olbia via social al termine dell’annata chiusa col primato della Pool Salvezza. In attesa di conoscere le prime mosse in vista della dodicesima stagione consecutiva nel torneo cadetto, di certo c’è che il club gallurese dovrà tornare sul mercato per un nuovo libero.

La sensazione, tuttavia, è che a livello di roster quest’anno ci sarà una rivoluzione. Con l’unica conferma possibile del coach Dino Guadalupi, dal quale l’Hermaea potrebbe ripartire per avviare il nuovo ciclo.

