Divisione Regionale 1, conto alla rovescia in vista dell'inizio del campionatoQuattordici le squadre al via
Saranno 14 le squadre al via del prossimo torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Una in meno rispetto alle 15 presenti nella scorsa stagione. Girone unico, come ormai da tradizione. Il via dovrebbe essere previsto per il primo weekend di ottobre (4-5), con una formula che prevede una regular season con gare di andata e ritorno fino a metà aprile. A seguire playoff per le prime 8 della graduatoria e playout riservati alle rimanenti 6. In palio ci sarà una promozione in Serie C e solo una retrocessione in Divisione Regionale 2. Le 14 squadre al via vedono le conferme di Sap Alghero, San Sperate, Mogoro, Atletico Cagliari, Elmas, Astro e Genneruxi. Le novità, invece, sono rappresentate da Cus Sassari (l’anno scorso militava in serie C), Cus Cagliari, Ferrini Quartu, Santa Croce Olbia, Sinnai, Assemini e CMB Porto Torres (dal torneo di Divisione Regionale 2). Lo scorso weekend, intanto, primi test precampionato ad Assemini e Quartu. Nel torneo asseminese si è imposto il San Sperate, vittorioso in finale contro i padroni di casa. Al quadrangolare erano presenti anche Mogoro e Genneruxi.
A Quartu, invece, vittoria finale dell’Elmas, contro i padroni di casa della Ferrini che prenderanno parte alla prossima Serie C. Alla due giorni erano presenti anche Sinnai e la squadra quartese al via della DR1.