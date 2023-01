La società calcio Asd Ittiri Sprint interviene sul caso del proprio dirigente, Maurizio Solinas, inibito dal giudice sportivo fino al 30 giugno 2024 perché, secondo quanto riportato dal comunicato della Figc Sardegna, «al 27’ della ripresa della gara contro il Campanedda ha ingiuriato l’arbitro mettendogli le mani al collo». Per la società «i fatti sono stati riportati in maniera distorta».

L’episodio sarebbe accaduto sabato scorso durante la partita Ittiri Sprint-Campanedda del campionato di Prima Categoria. «Senza alcuna riserva esprimiamo amarezza per quanto accaduto e dissenso per qualsiasi atteggiamento violento posto in essere da un nostro tesserato, fuori e dentro il campo», sottolinea la dirigenza dell’Ittiri Sprint, «pertanto porgiamo le scuse al direttore di gara, all’Aia, alla Federazione e a chiunque si sia sentito offeso e minacciato in occasione di questi fatti».

Secondo il referto della gara, il dirigente impegnato come assistente di parte della società Ittiri Sprint «avrebbe usato la bandierina che teneva ancora in mano per colpire l'arbitro sul braccio destro. In quel frangente, nonostante fosse bloccato da diversi giocatori dell'Ittiri, Solinas avrebbe continuato ad offendere l’arbitro con frasi ingiuriose». La società ritiene però di dover precisare che «i fatti sono stati riportati in maniera inesatta, perché attribuiscono al nostro dirigente comportamenti che non hanno mai avuto corso», aggiunge, «e la descrizione di quell’episodio oggetto di provvedimento disciplinare ritenuto da noi giusto, a nostro parere, è stata alterata e completamente modificata nella gravità riportata sui documenti ufficiali».

La società lamenta che la stessa e il suo tesserato siano stati esposti a commenti offensivi «che non ci sentiamo di meritare». Molti testimoni presenti raccontano fatti diversi da quelli riportati nel comunicato ufficiale della Federazione. «Teniamo a precisare che al termine della partita la serata per entrambe le squadre si è conclusa in maniera conviviale».

