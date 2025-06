Ultimi scampoli di stagione nei tornei regionali di basket. Alle battute finali i campionati di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2.

Serie B Femminile. Terminata la fase regionale, in campo solamente il Cus Cagliari che domani comincerà la serie finale che vale la Serie A/2. Le ragazze allenate da Federico Xaxa, dopo aver eliminato la Fantini Pontevico in semifinale, attendono la visita della Domus Mulieris Viterbo. Formazione laziale che a sua volta, in semifinale, ha eliminato la Chemco 1974 Puianello. Il cammino delle universitarie inizierà tra le mura di casa, domani alle 20.30. A dirigere la gara saranno gli arbitri Bernardo e Zara. Il ritorno domenica prossima a campi inversi. Passerà chi, al termine nella doppia sfida, avrà realizzato più punti.

Divisione Regionale 1. Si scenderà in campo solamente per la fase di classificazione, che vede impegnate 6 squadre. Per il discorso promozione, già in Serie C la Fisiokons Aurea Sassari (che ha vinto il titolo della categoria) e il Carbonia. Ora è attesa per l’impegno della Innovyou Sennori che si gioca, nel weekend, la promozione in Serie B Interregionale. Dovesse arrivare in casa sennorese un risultato positivo si libererebbe uno spazio in C regionale, che dovrebbe spettare alla Demones Ozieri. Per la fase playout, invece, due gare nel fine settimana (già giocata Isola Gas Terralba-Oristano Basket, vinta dai terralbesi per 95-58). Ecco il programma: Genneruxi-San Sperate, domani ore 19; Astro-Basket Mogoro, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Già in vacanza il girone Nord, al Sud si scende in campo per le semifinali playoff con gara secca. Programma che inizia oggi, con la sfida tra Sinnai e Carloforte; palla a due alle 18.30 (arbitri Carrus e Atzeni). I padroni di casa possono sfruttare il fattore campo grazie al miglior piazzamento nel corso della regular season (terminata al secondo posto, carlofortini sesti). La seconda semifinale, invece, si giocherà domenica tra Assemini e Azzurra Oristano, alle 19. Asseminesi che hanno chiuso la prima fase al primo posto e giocheranno sul parquet amico, mentre per gli oristanesi una quinta posizione finale. A dirigere la sfida la coppia di fischietti Seu-Saddi.

