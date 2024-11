Almeno un mese fuori, Più probabilmente due, anche se i tempi di recupero saranno resi noti solo tra qualche giorno, dopo le prime visite. Certo è che la Dinamo dovrà fare a meno dell'ala Mattia Udom per tutto il mese di novembre e forse anche per dicembre a causa della frattura al quinto metatarso del piede destro.

Questa sera la società sassarese ha comunicato la situazione dell'infortunio che ha tenuto fuori il giocatore domenica contro Tortona. «Il giocatore si è già sottoposto a intervento chirurgico e inizierà immediatamente la riabilitazione. I tempi di ripresa saranno valutati dallo staff medico e fisioterapico biancoblu. A Mattia l'augurio di una pronta guarigione da parte di tutto il club».

Finora Udom era rimasto a secco in campionato (nezzun punto in quattro gare) mentre in Europe Cup aveva quasi 4 punti di media.

Il tecnico Markovic ha già utilizzato domenica l'ala piccola Sokolowski nello spot di "4", ma anche renfro può giocare da alapivot insieme a uno dei centri Halilovic o Vincini.

