Il popolo dell’hockey su prato non ha tempo di annoiarsi in questo weekend. Oggi c’è la supersfida Amsicora-Tevere, appaiate in vetta al massimo campionato maschile. Domani derby al femminile, Amsicora-Ferrini, e anche a Uras, stasera per la Serie A1, il piatto è ricco con la capolista Butterfly attesa dalla Juvenilia.

Serie A Élite maschile

A Ponte Vittorio si decide chi tra Amsicora e Tevere merita il primo posto in solitudine. Salvo un pari che lascerebbe entrambe imbattute ma, in un campionato così breve, ogni punto lasciato per strada potrebbe essere decisivo e fatale. Nella scorsa stagione la Tevere si laureò campione d’Italia con due punti di vantaggio sull’Amsicora e una vittoria per parte negli scontri diretti.

C’è una terza squadra che osserva con interesse l’evoluzione del match di cartello. È la Ferrini che dopo due vittorie di fila, ancora imbattuta, insegue la coppia di testa con due punti in meno. Oggi a Reggio Emilia ci prova con Città del Tricolore, squadra non di alta classifica ma capace di mettere chiunque in difficoltà. Vittoria d’obbligo per non perdere contatto dalle prime.

Potrebbe essere il momento buono per il Cus Cagliari e ottenere la prima vittoria nella Élite. Al “Maxia” arriva il Bonomi, penultimo in classifica con appena due pareggi. Il Cus ha fatto peggio, è ultimo dopo quattro sconfitte, ma nelle ultime due partite (i derby con Ferrini e Amsicora) ha mostrato segnali incoraggianti.

Serie A Élite femminile

Alla sesta di andata arriva domani pomeriggio il momento del derby Amsicora-Ferrini, a Ponte Vittorio. Non è mai una sfida scontata, in Coppa Italia fu la Ferrini ad andare alle finali battendo l’Amsicora campione d’Italia nel Round 2. Oggi, classifica alla mano, le cose vanno diversamente. L’Amsicora divide imbattuta il primato con Lorenzoni e Torino, la Ferrini è penultima e non vince da tre giornate, dal vittorioso esordio di Cernusco.

Serie A1 maschile

Nel Girone B ha già fatto il vuoto a suon di reti. È la capolista Butterfly Roma, oggi di scena a Uras, sponda Juvenilia. L’altra squadra di Uras, l’HT Sardegna, ha un compito altrettanto difficoltoso, in trasferta con l’HT Bologna secondo in classifica.

