Giovani cavallerizze e giovani cavalieri crescono. La Sardegna del polo passa dai pony ai cavalli con un clinic a Roma tenuto da “Pato” Rattagan.

Dal titolo italiano delle Ponyadi al polo adulti, il passo per la squadra formata da Marco Pala, Cristian Ledda, Anita Putzu, Anna Deiana e Giorgia Lai è breve. Per la prima volta dei giovanissimi passano dal polo sui pony al polo sui cavalli di una disciplina in piena espansione in Italia: vincitore l'anno scorso della medaglia d'oro e di un bronzo alle Ponyadi disputate ad Arezzo, il team guidato da Piera Monti, delegata della Fise Sardegna per il polo, che in Gallura, nel suo Palahorse, forgia da 2 anni talenti capaci di imporsi a livello nazionale, partirà sabato per Roma per un clinic sul campo e con le regole del polo tradizionale.

Il clinic sarà tenuto dal fuoriclasse argentino Patricio “Pato” Rattagan, che si è trasferito nel nostro paese ormai da un decennio e qui ha continuato a raccogliere trofei, come lo scudetto del 2021 con Battistoni la Castelluccia, al quale ha aggiunto anche il titolo di Mvp. Rattagan è anche istruttore di polo di 3 livello con cavalli da polo.

La squadra sarda sarà ospite del Roma Polo Club, il più antico dei circoli italiani dedicati alla disciplina, grazie all’interessamento del presidente Stefano Giansanti.

