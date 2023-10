Dal Sulcis al Budoni per tentare la scalata al calcio che conta. Il piccolo grande exploit è di Alessandro Lardieri, classe 2007, uno dei promettenti (non l'unico) figli calcistici del Sulcis: il giovane attaccante esterno, mancino doc e con discreta potenza di tiro, è stato infatti ceduto dalla Fermassenti di San Giovanni Suergiu al Budoni, in serie D.

Alessandro Lardieri nasce calcisticamente nel Rosmarino di Carbonia, società calcistica gloriosa che ha sfornato talenti a non finire. Poi è stato quasi logico il passaggio al Carbonia, meta di tantissimi giovani del territorio, ma poi i destini sportivi fra minerari e calciatore si sono divisi e il ragazzo è approdato nel club di San Giovanni Suergiu.

Dopo appena due anni, grazie alle sue prestazioni e agli osservatori, si è fatto avanti il Budoni, in serie D, offrendogli la possibilità di far decollare la sua sua carriera calcistica.

