Cristina Ferrando si aggiudica l'Accademia Open, il torneo (montepremi 5mila euro) organizzato sui campi del circolo sassarese e che ha visto trentacinque atlete darsi battaglia (dodici le Seconda categoria).

Entrata in gara nei quarti di finale, Ferrando, reduce dal successo nell'Open di Sirmione, ha approfittato del ritiro di Alessandra Pezzulla dopo sette giochi, per poi regolare 6-3, 6-1 Marcella Dessolis. In finale, la ligure non ha avuto difficoltà contro Valeria Muratori, sconfitta 6-0, 6-1. Muratori che, in semifinale, l'aveva spuntata 2-6, 6-2, 7-5 su Barbara Dessolis.

Nella Chiusura di Terza categoria, Marta Mura si impone 6-3, 6-4 su Chiara Maoddi mentre, tra le Quarta, successo di Giulia Putzu su Alessandra Meloni (6-3, 6-0).

