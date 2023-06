Riuniti attorno al tavolo, amministratori comunali, cittadini, imprenditori, associazioni, commercianti e sportivi hanno risposto all’appello dell’A.S.D. Porto Torres Calcio, la società sportiva dilettantistica che milita nel campionato di Promozione, alle prese con una forte crisi economica e dirigenziale.

La commissione comunale Sport è stata convocata presso il Municipio, ieri pomeriggio (22 giugno), dal presidente Antonello Cabitta, con all'ordine del giorno le dimissioni del gruppo dirigente della storica società calcistica turritana, l'allargamento dei quadri dirigenziali con nuovi ingressi, proposte e ricerca di sostegni economici da parte delle imprese locali o dei semplici cittadini.

Un primo passo per una ripartenza è stato fatto dagli imprenditori locali, Tonino Tanda e Roberto Ganni, i quali si sono offerti di contribuire a sostenere economicamente la società anche attraverso il coinvolgimento di altri operatori del territorio, con sponsor in grado di garantire l’iscrizione al campionato entro il termine della scadenza prevista per il prossimo 16 luglio. Presente il gruppo dirigente dimissionario della società: Stefano Valente, Salvatore Depalmas , Manuela Sechi e Franco Madeddu.

«Non cederemo mai il titolo sportivo – hanno detto- ma chiediamo alla città un forte sostegno di presenza durante le partite ed un maggior appoggio da parte dei dirigenti, un impegno che ricade attualmente su poche persone. Abbiamo bisogno di sponsor e di un supporto economico per una ripartenza e per affrontare un futuro non facile».

Un accorato appello è giunto da parte di un tifoso ed ex calciatore Angelo Dedola che ha richiamato altri tifosi a dare un contributo, come presenza nel gruppo dirigente, invitando gli stessi dirigenti a rivedere la loro posizione. Da parte dell’amministrazione comunale, rappresentata anche dall'assessore allo Sport, Simona Fois, la disponibilità a seguire un iter di incontri e un percorso di dialogo con la società per trovare le energie da mettere in campo.

