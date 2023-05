Gianluca Cro è il nuovo presidente del Cortoghiana. La recente retrocessione in Prima Categoria non ha depresso gli animi, ma anzi la voglia di riscatto recita un ruolo importante in memoria del lavoro del compianto Corrado Piras, presidente del Cortoghiana scomparso poche settimane fa.

La dirigenza rossoblù si è messa subito in moto per la stagione 2023/24. La novità è l’elezione a presidente di Gianluca Cro, 31 anni, ex calciatore del Cortoghiana, ingegnere, due campionati Primavera col Cagliari (sfiorato l'esordio in serie A) poi Torres, PortoTorres, Arzachena, due brutti infortuni e la decisione di rimettere le scarpette ai piedi a fine 2018 per contribuire 4 anni fa alla promozione del Cortoghiana di Corrado Piras.

Ora si apre un nuovo capitolo: “Dirigenza, amici, imprenditori e sponsor vogliono impegnarsi per far continuare a vivere la storia del Cortoghiana e contribuire a rilanciare le sue ambizioni”.

Cro passa in poco tempo dal campo alla scrivania: “Non nascondo che mi sarebbe piaciuto essere protagonista in campo: sono stato vicino ai ragazzi per tutto il campionato”. La conferma di Fabio Piras come allenatore è stato il primo atto del nuovo corso: ci teniamo pronti per un eventuale ripescaggio e comunque per una Prima Categoria da protagonisti.

