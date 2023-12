Monastir e Arborea sono le altre due semifinaliste della Coppa Italia di Promozione. Raggiungono Siniscola e Lanteri Sassari. Si sono giocate oggi le altre due partite di ritorno Verde Isola-Monastir (a Monastir) e Arborea-Santa Giusta.

Il Monastir ha ribaltato il risultato dell'andata (1-2) travolgendo (0-5) i carlofortini. La squadra di Marcello Angheleddu ha sbloccato all'8' il risultato con Pinna su rigore. Nella ripresa, al 7' il raddoppio dello stesso Pinna sempre dal dischetto. Sette minuti dopo il tris del neo acquisto Caboni. Allo scadere c'è gloria anche per il bomber Ragatzu. Da segnalare l'esordio di Pierluigi Porcu, ultimo colpo della società Campidanese.

Nell'altro match vince (1-2) il Santa Giusta ma passa il turno l'Arborea forte della vittoria (0-2) in gara uno con due reti di scarto. Nel primo tempo avanti di due reti gli ospiti: a segno Lutzu al 18' e Ligio al 33'. Al 44' padroni di casa in dieci uomini per l'espulsione di Erbì. Nella ripresa, all'11' il gol qualificazione firmato da Marco Atzeni.

