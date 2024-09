Undici partite di ritorno degli abbinamenti e cinque della terza giornata dei triangolari. È il programma restante del primo turno di Coppa Italia Promozione, che si apre oggi pomeriggio alle 18 con l'anticipo Baunese-Lanusei: i biancorossoverdi hanno vinto l'andata 4-2 al Lixius, contro l'unica squadra di Prima Categoria partecipante al torneo.

Il ritorno. Oltre a Baunese-Lanusei, si giocano altre dieci partite di ritorno degli accoppiamenti. Domani quattro anticipi: alle 17 Atletico Bono-Buddusò (andata 0-4) e Bosa-Bonorva (andata 2-4, si gioca finalmente al Campo Italia che riapre per una gara ufficiale dopo anni di chiusura per lavori di ristrutturazione), alle 18 Lanteri Sassari-Sennori (andata 1-0) e Usinese-Stintino (andata 1-0). Domenica alle 17 le restanti sei sfide: Abbasanta-Macomerese (andata 0-3), Castelsardo-Coghinas (andata 2-1), Luogosanto-Arzachena (andata 1-0), Tonara-Ovodda (andata 1-3), Tortolì-Idolo (andata 0-0) e Tuttavista Galtellì-Siniscola (andata 1-1).

Ultima giornata. In scena domenica alle 17 anche la terza e conclusiva parte dei triangolari di Coppa Italia Promozione, che hanno visto la prima giornata domenica (con cinque pareggi su cinque) e la seconda mercoledì. C’è attesa per l’esordio in casa della Villacidrese, una delle grandi favorite per vincere il Girone A, che riceve l’Orrolese: entrambe hanno pareggiato col Guspini, 2-2 i padroni di casa e 1-1 gli ospiti. Chi vince passa, con un terzo pareggio chiuderebbero tutte a 2 punti: i criteri in caso di arrivo pari sono scontri diretti, miglior differenza reti e maggior numero di gol segnati, persistendo la parità o in caso di completa parità fra tre squadre ci sarà un sorteggio per definire la qualificata. Stesso discorso in Sant’Elena-Selargius, coi biancoverdi che hanno impattato 1-1 col Castiadas e la squadra di Franco Giordano protagonista mercoledì di un pirotecnico 3-3 coi sarrabesi. Villamassargia-Atletico Masainas vede la squadra di casa a 1 punto e quella ospite a 0, avendo perso 1-2 con l’Uta che (a quota 4) attende di capire se si qualificherà dal turno di riposo. Idem per Arborea-Tharros, col Terralba che si è imposto 1-3 a Sa Rodia dopo aver debuttato con un pari. L’unica variazione di orario è il derby fra Atletico Cagliari e CUS, alle 18, con gli ospiti che hanno due risultati su tre per passare avendo battuto 3-1 il Pirri (già eliminato).

Il programma. La Coppa Italia Promozione prosegue poi con gli ottavi il 9 e 23 ottobre, con gli accoppiamenti (senza più triangolari) che saranno definiti su base territoriale. Quarti il 13 e 27 novembre, semifinali e finale con data da definire.

