La finale nazionale della Coppa Italia di Eccellenza va alle bergamasche che chiudono con un sonoro 5 a 1 il match.

Ci hanno creduto fino alla metà del secondo tempo le giovani atlete allenate da Lella Giglio, partite in sordina e cresciute minuto dopo minuto.

Monterosso incontenibile nei primi quindici minuti, subito in vantaggio. Le oristanesi hanno reagito e agguantato il pareggio con Alessia Rattu, ma un minuto prima che l’arbitro mandasse le squadre negli spogliatoi la seconda rete delle rosa. Nella ripresa, Tharros convincente fino a quando la stanchezza e un infortunio del portiere biancorosso Martina Piga hanno mandato le sarde nel pallone.

Tre gol subiti in quindici minuti che non cancellano lo strepitoso successo di una formazione giovane, protagonista di una stagione da incorniciare, culminata con la promozione in serie C.

E pazienza se è mancata la ciliegina sulla torta per il patron Tonio Mura, che proprio oggi avrebbe voluto festeggiare a Roma il suo compleanno.

