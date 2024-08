È San Teodoro-Budoni la prima partita in assoluto della nuova stagione di calcio sardo. Il match del Comunale aprirà l'andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza domani alle 17, come unico anticipo. Un derby gallurese, tra la formazione allenata da Pasquale Malu che si presenta rinnovata al via e gli ospiti di Raffaele Cerbone che sono fra le grandi favorite per la vittoria del campionato (al via il 15 settembre).

Le partite. Domenica, sempre alle 17, si giocano gli altri incroci del primo turno fatta eccezione per Calangianus-Tempio, che prenderà il via alle 18. L'interesse principale è per Ferrini-Monastir, coi cagliaritani che presentano il bomber Mattia Caddeo e i biancoblù neopromossi con una squadra di spessore appena arricchita dall'ultimo colpo di mercato Andrea Cocco.

Alghero, Nuorese e Ossese, altre formazioni accreditate per la zona alta dell'Eccellenza assieme alle già citate Budoni, Monastir e Tempio, saranno tutte in trasferta rispettivamente contro Li Punti, Taloro Gavoi, Ghilarza. Nel Sulcis c'è il derby Carbonia-Iglesias, completa Villasimius-Barisardo.

Il ritorno. Due novità per il programma del ritorno, che sarà domenica 8 settembre alle ore 17. Le eccezioni riguardano gli anticipi a sabato 7: Monastir-Ferrini alle 17 e Budoni-San Teodoro alle 18.

