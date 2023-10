Sant’Elena, Ilvamaddalena, Bosa e Ossese sono le semifinaliste della Coppa Italia di Eccellenza. Si sono giocate oggi le gare di ritorno dei quarti di finale. Il Sant’Elena ha battuto (2-0) il Villasimius e accede al prossimo turno in virtù del pari dell’andata (0-0). A segno Floris e Fadda.

Non basta la vittoria (2-1) al Tempio in rimonta contro l’Ilvamaddalena. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 19’ con Maitini. Al 29 il pari di Bulla. Al 93’ il gol di Braga. I maddalenini avevano vinto (1-0) all’andata. Per i galletti pesa la rete subita al Nino Manconi.

Il Bosa batte (0-1) la Villacidrese anche al ritorno. Rete del solito Sagitov. Gli uomini di Carboni si erano imposti (3-0) pure in gara uno. Passa anche l’Ossese che pareggia (2-2) tra le mura amiche col Taloro. Padroni di casa in gol con Mainardi e Chelo, poi la reazione dei gavoesi a rete con Zucchelli e Peana. La squadra bianconera stacca il pass forte del 0-3 dell’andata.

