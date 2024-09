Ribaltone dal Giudice Sportivo su Calangianus-Tempio, partita di andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza disputata domenica e finita 1-1 al Signora Chiara: assegnato lo 0-3 a tavolino. Questo perché Giovanni Tusacciu, giocatore della squadra padrona di casa, è entrato in campo nel corso della partita (al posto di Kassama Sariang) nonostante avesse una squalifica risalente alla scorsa edizione del torneo e non scontata. Il Tempio ha presentato regolare reclamo e il Giudice Sportivo lo ha accettato, visto che le sanzioni non vengono annullate al termine di ciascuna stagione. Tusacciu, di conseguenza, ha ricevuto un'ulteriore giornata di squalifica che dovrà scontare in Coppa Italia.

Il programma. Nel weekend si giocano le gare di ritorno. Cambio di sede per Nuorese-Taloro Gavoi (andata 2-1) di domenica: sarà al Comunale di Oliena anziché al Frogheri, alle ore 17. Anticipate a sabato Monastir-Ferrini (ore 17, andata 3-1) e Budoni-San Teodoro (ore 18, andata 4-0). Le altre partite si giocano domenica pomeriggio: Alghero-Li Punti (andata 1-2), Barisardo-Villasimius (andata 0-1), Iglesias-Carbonia (andata 1-1), Ossese-Ghilarza (andata 2-0) e la già citata Tempio-Calangianus.

