Domani e domenica si gioca il ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, antipasto del via del campionato previsto per il 15 settembre. Sono due gli anticipi, che vedono impegnate in casa due delle big della nuova stagione entrambe vittoriose all’andata. Il Monastir, con una doppietta di Stefano Sarritzu e una rete di Sergio Nurchi, ha vinto 1-3 in casa della Ferrini e nel suo esordio al Comunale (ore 17) riparte da due gol di vantaggio dopo che domenica scorsa fino al secondo vantaggio biancoblù al 70’ la partita era rimasta in grande equilibrio.

È invece una formalità, un’ora dopo ossia alle 18, l’impegno del Budoni col San Teodoro dopo aver vinto 0-4 nel primo round ipotecando la qualificazione. Anche la squadra di Raffaele Cerbone ha messo in mostra i pezzi pregiati di una campagna acquisti di alto profilo, fra cui Kaio Piassi e il rumeno Bogdan Gavrilă entrambi già in gol.

Domenica. Alle 17 di dopodomani le rimanenti sei partite. È finito in parità, 1-1, il derby fra Carbonia e Iglesias che ora si affrontano al Monteponi in un match che si preannuncia molto atteso. Sul campo lo stesso risultato era maturato in Calangianus-Tempio, ma i Galletti hanno ottenuto lo 0-3 a tavolino perché i giallorossi hanno impiegato lo squalificato Gianmario Tusacciu (che non potrà giocare nemmeno domenica). Per gli uomini di Mauro Giorico qualificazione quindi in discesa. Il Barisardo inizia la stagione al Lixius di Lanusei, sua nuova casa per i lavori al Circillai, dopo aver perso 1-0 l’andata a Villasimius. Vantaggio di misura anche per la Nuorese, che riceve il Taloro dopo aver vinto 1-2 a Gavoi, e il Li Punti che va ad Alghero reduce dal 2-1 dell’andata. Completa Ossese-Ghilarza, che riparte dallo 0-2 per i bianconeri in quello che era stato l’immediato ritorno da ex di Giacomo Demartis.

© Riproduzione riservata