Per il debutto sulla panchina dell’Olbia Zé Maria potrà contare su Matteo Lucarelli. Il ricorso del club affinché la squalifica del difensore venisse ridotta da tre a due giornate è stato accolto, così il figlio d’arte, assente contro Atletico Lodigiani e Savoia, sarà a disposizione del neo tecnico dei bianchi per il derby con la Costa Orientale Sarda.

Salvo sorprese, alla sfida della 12ª giornata di Serie D, in programma domenica alle 14.30 al “Nespoli”, assisterà Murat Yilmaz: il maggior finanziatore dell’Olbia targata SwissPro, presente in tribuna in occasione delle ultime due gare esterne dei bianchi e in Gallura da qualche giorno, dovrebbe trattenersi in città fino a lunedì.

Intanto, la squadra prepara lo scontro salvezza col fanalino di coda Cos, fresca di staffetta in panchina tra Francesco Loi e Sebastiano Pinna: contro l’Olbia, che in classifica con 6 punti è avanti di quattro lunghezze e che dopo il primo successo stagionale colto contro il Savoia va a caccia del bis, l’ex Ferrini dovrà rinunciare a Gennaro Donnarumma, Pietro Ladu e Nicolò Severgnini per squalifica.

