Adesso è ufficiale: Roberto Occhiuzzi ha risolto consensualmente il rapporto che lo legava al Cosenza per un altro anno, ed è dunque libero di firmare con l’Olbia il contratto da primo allenatore della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie C, al via il 28 agosto con la prima giornata. Antipasto il 21 col primo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Il preparatore atletico. Ma non è tutto: anche il preparatore atletico Luigi Pincente ha divorziato dal club calabrese, e potrebbe così seguire Occhiuzzi nella nuova avventura in Gallura. Il resto dello staff tecnico potrebbe essere completato da Raffaele Cerbone, in veste di vice allenatore, e dalla conferma di parte di quello dell’anno scorso, che intanto ha già perso Ivan Moretto, approdato alla Turris insieme a Max Canzi.

A proposito dell’ex allenatore dell’Olbia, Canzi avrebbe chiesto alla nuova società Salvatore Boccia, difensore di proprietà del Cagliari, classe 2001, in bianco nella scorsa stagione, annata in cui ha esordito tra i professionisti collezionando 20 presenze tra Coppa Italia, campionato e playoff. Ma dovrà vedersela con l’Olbia, che premerà per ottenere il rinnovo del prestito di Boccia dai rossoblù.

