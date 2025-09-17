Colpo del San Vito: arriva Mirko OnanoGran classe per la categoria, a dispetto dei suoi quasi 42 anni
Colpo del San Vito che tessera il centrocampista Mirko Onano, giocatore di grandissima esperienza con campionati giocati in Serie D, in Eccellenza e Promozione.
Tantissimi i gol fatti, tante le promozione ottenute in carriera. Onano, sarrabese doc, ha giocato anche nelle giovanili del Cagliari e in Campania in Serie D. Un giocatore voluto dall'allenatore Angelo Padiglia, dalla società e dai tifosi. Capace di servire millimetrici palloni, di andare in gol dalla lunga distanza e su punizioni perfette, a dispetto dei suoi quasi 42 anni, Onano può fare ancora la differenza in Prima categoria