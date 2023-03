Con cinque giornate d'anticipo Fabio Cocco è il miglior giocatore dell'Eccellenza, nel sondaggio indetto dall'Unione Sarda e dal Comitato Regionale Sardegna della FIGC. Il capitano della Nuorese, votato 29 volte in 31 partite dagli allenatori avversari, si conferma uno dei giocatori di spicco del campionato e ora vede vicino l'obiettivo stagionale: salvare la sua squadra. I verdazzurri sono a -2 dalla zona playout e a -5 dalla salvezza diretta, occupata dal Lanusei prossimo avversario domenica al "Lixius" e che - a differenza delle squadre che precede - deve ancora fermarsi per il turno di riposo. «Essere nominato il migliore mi fa enormemente piacere, perché già dall'anno scorso avevo seguito il sondaggio: mi accorgo e avverto la stima di tutti gli allenatori in ogni campo dove vado», dice Cocco sul premio. «Domenica sarà un crocevia fondamentale per tutte e due. Il Lanusei è un'ottima squadra, si è un po' inguaiata nel girone di ritorno ma andare lì a far punti non sarà semplice. Ci fecero retrocedere dalla Serie D ai playout nel 2018, anche se non c'ero quell'anno è una motivazione in più per tutti noi».

Il rilancio. Fino a un mese fa la Nuorese sembrava spacciata, ultima e staccata dalle avversarie dirette. Poi dieci punti nelle ultime cinque, battendo Carbonia (1-0), Sant'Elena (0-2) e Tharros (3-0 domenica scorsa, al "Frogheri" per la prima volta in stagione superata quota 400 spettatori). «Qualcosa è cambiato come atteggiamento e mentalità», spiega Cocco. «I giocatori sono gli stessi delle cinque sconfitte di fila, non siamo diventati fenomeni in un giorno ma abbiamo trovato dentro di noi quel qualcosa in più che ci ha fatto vincere. Non è un caso se siamo riusciti a risalire un po' in classifica, si vede dalle prestazioni e l'ambiente a Nuoro è molto meno negativo rispetto a prima. Questo ci sta aiutando». Nelle ultime cinque giornate tre scontri diretti: oltre al Lanusei ci saranno Villacidrese e all'ultima la trasferta a Monastir, in mezzo Ferrini e Ghilarza. «Le motivazioni arrivati a questo punto contano parecchio, noi ora ne abbiamo tantissime. Gli scontri diretti saranno decisivi, poi credo che la Villacidrese quando la incontreremo sarà già salva ma di sicuro vorrà onorare il campionato», il giudizio di Cocco.

