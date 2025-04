L’Olbia entra in modalità silenziosa. Alla vigilia della sfida con la Cynthialbalonga non parla nessuno, a partire dall’allenatore Ze Maria, di modo che non è dato sapere come i galluresi, che nelle ultime due uscite hanno fatto un solo punto, affronteranno la partita valida per la 13esima giornata di ritorno di Serie D, in programma domani al “Nespoli” con fischio d’inizio alle 15.

Lo sciopero intrapreso dalla squadra ieri, dopo il mancato pagamento dello stipendio di febbraio, è rientrato: stamattina i giocatori hanno svolto regolarmente la rifinitura, e domani giocheranno. Nelle ultime ore il presidente Surace ha fatto sapere che la mensilità arretrata sarà saldata all’inizio della prossima settimana, ma il clima è tutt’altro che disteso.

Come se non bastasse, nell’anticipo di oggi il Real Monterotondo ha battuto il Latte Dolce 1-0, scavalcando i sassaresi, agganciando a quota 34 l’Olbia e l’Ilvamaddalena e accorciando ulteriormente la classifica: il vantaggio sui playout dei bianchi si è ridotto a una sola lunghezza, così domani contro la Cynthialbalonga, proiettata verso la conquista dei playoff, la vittoria è d’obbligo. La partita sarà diretta dall’arbitro Ledjan Skura di Jesi.

Quanto ai convocati, torna a disposizione di Ze Maria, che ritrova la panchina dopo la squalifica, Costanzo, che ha saltato il derby con la Cos per somma di ammonizioni, e De Grazia dopo l’infortunio; out Della Salandra e Lucarelli.

I convocati

Portieri: Ascioti, Di Chiara.

Difensori: Arboleda, Buschiazzo, Diallo, Luzayadio, Pani, Petrone.

Centrocampisti: Biancu, De Grazia, Islam, Marroni, Maspero, Rizzo, Yanovskyy.

Attaccanti: Cabrera, Caggiu, Costanzo, Furtado, Ragatzu.

