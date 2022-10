C'è bisogno dell'abbraccio caloroso dei tifosi stasera per il primo match della fase a gironi di Champions, che è forse il più difficile anche tecnicamente. Alle 20.30 è di scena l'Unicaja malaga che ha superato agevolmente i due turni di qualificazione surclassando gli olandesi del Den Bosch (+56) e battendo senza ansie gli slovacchi del Patriot Levice (+18).

Il basket ritorna al PalaSerradimigni dopo 126 giorni e la Dinamo ha bisogno di una vittoria anche per risollevarsi dalla cocente delusione della finale persa nella Supercoppa.

Il coach Piero Bucchi presenta così il match e la coppa europea: “La Champions League è una competizione di grande fascino e qualità che si è avvicinata tantissimo per valori all’Eurocup. Ci apprestiamo ad affrontare un girone difficile con la massima determinazione e volontà di fare bene. Malaga è una squadra di altissimo livello con dodici giocatori veri e con la possibilità di competere per arrivare fino in fondo. Noi vogliamo assolutamente giocare una bella partita, ma dobbiamo lavorare duramente per competere contro una squadra di questo livello”.

Sembra recuperato Stefano Gentile e il suo apporto anche part time è fondamentale per un gruppo che nelle tre partite in cinque giorni ha dovuto chiedere uno sforzo supplementare ai soliti cinque-sei giocatori.

© Riproduzione riservata