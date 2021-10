La Dinamo Sassari non cresce, anzi, per oltre un tempo sembra una squadra in crisi, tanto che finisce a -24. Risolleva la testa nell'ultimo quarto con la difesa, l'orgoglio e tante iniziative individuali di Logan e Battle, tanto che il 94-81 per il Ludwigsburg è persino sconfitta non troppo pesante. Ma il coach Cavina e la società devono riflettere su un gruppo che palesa più difficoltà oggi rispetto a un paio di settimane fa.

Primo quarto pessimo quello del Banco, che prima non riesce a fermare la guardia Radebaugh (11 punti nel 15-10) poi si smarrisce in attacco dove appare lenta e con poche idee, tanto che chiude a -15, 27-12.

Il divario nel secondo quarto tocca anche il -18 perché la squadra di Cavina non riesce a tenere i tedeschi in difesa, in attacco è confusionaria e a rimbalzo viene sovrastata: 16-3. Il divario diventa imbarazzante al 17': 46-24. La presenza di Mekowulu in area e le iniziative individuali di Logan e Battle consentono di ridurre qualcosa: 53-36.

Nel terzo quarto è Battle con la sua energia a provare a scuotere compagni e punteggio: 55-40, poi -24 e quindi 68-53 dopo la tripla di Logan.

L'ultimo quarto è il migliore della Dinamo dal punto di vista difensivo: Logan è strepitoso e con una palla recuperata di Bendzius è -12, però mancano solo 4 pinuti. La mira di Bendzius e Battle dall'arco resta disastrosa (1/11) e il Ludwigsburg, pur con qualche patema riesce a conservare la vittoria.

I Tabellini

LUDWIGSBURG: Hulls 6 Patrick 7 Simon 10 Baehre 9 Herzog 3 Radebaugh 24 Polas-Bartolo 12 Minjoth ne, Ugbo, Wohlfarth-Bottermann 7 Darden 13 Walker 3 All. John. Patrick.

SASSARI: Logan 21 Clemmons 17 Gandini ne, Devecchi ne, Treier, Chessa, Burnell 3 Bendzius 5 Mekowulu 19 Gentile, Battle 16 Borra ne. All. Cavina

© Riproduzione riservata