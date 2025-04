Dopo un anno di purgatorio in Seconda, il Cardedu torna in paradiso. Con il 3-1 di oggi pomeriggio in casa dell’Accademia calcio Sarrabese, i biancorossi, guidati da Massimo Corda, sono volati in Prima con una giornata d’anticipo rispetto al finale di stagione.

Festoso rientro in paese della squadra, dominatrice del girone C, che ha brindato alla promozione nella piazza centrale. Domenica prossima passerella in casa contro l’Ilbono.

