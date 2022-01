Il Carbonia non giocherà domani contro la Vis Artena, nel recupero della 15ª giornata del Girone G di Serie D. I minerari hanno riscontrato sei positivi, dopo i vari casi di inizio mese, e hanno ottenuto il rinvio a data da destinarsi sia della trasferta nel Lazio sia del derby di domenica in casa del Latte Dolce. Saliranno così a tre i recuperi da inserire in calendario, l'altro è quello con l'Aprilia.

Nuovo stop. «Non ci voleva proprio, avevamo ripreso domenica dopo essere stati fermi 42 giorni e ora avremo 19 gare di cui 3 recuperi, molte di queste da giocare di mercoledì», il commento del presidente del Carbonia Stefano Canu. I biancoblù, col pari per 1-1 in casa del Gladiator, sono saliti a 8 punti (uno è stato tolto per penalizzazione) a -4 dalla zona playout. Nelle scorse settimane la rosa è stata rinforzata per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e c'è fiducia per raggiungere la salvezza, contando anche sull'appoggio del pubblico e sul ritorno allo "Zoboli" dopo oltre un anno, previsto per il 6 febbraio contro l'Afragolese in quella che, a questo punto, dovrebbe essere la prossima partita.

In campo. Domani alle 14.30 giocherà quindi soltanto la Torres delle sarde di Serie D, nel recupero sul campo dell'Afragolese. I rossoblù possono portarsi a -2 dal Giugliano capolista, alla vigilia dello scontro diretto in programma domenica in Campania. Definito intanto il calendario di tre degli altri sette recuperi pregressi delle sarde: mercoledì 2 febbraio, tutte alle 14.30, spazio ad Aprilia-Muravera, Nuova Florida-Latte Dolce e Vis Artena-Arzachena.

