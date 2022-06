I minerari stanno alla finestra per i possibili (ma improbabili) ripescaggi, ma dopo la retrocessione non pochi giocatori stanno avendo contatti con club di serie D. E' la categoria che il Carbonia ha perso, retrocedendo in Eccellenza, dopo un anno sfortunato durante il quale la squadra guidata da David Suazo ha avuto uno scatto d'orgoglio in marzo, per poi andare a perdere il pre-spareggio due settimane fa contro l'Insieme Formia (poi a sua volta retrocesso per non essere stato in grado di superare l'Atletico di Uri). Succede però che in questi giorni i biancoblù sono come congelati: ferve l'attività dei settori giovanili impegnati in continui allenamenti e tornei, è in stand-by la prima squadra benchè qualcuno cominci a ricevere contatti interessanti da altri club della D.

Chi resta? E non si capisce nemmeno chi resterà al Carbonia, sebbene uno zoccolo duro di giovani del territorio parrebbe comunque propenso a continuare l'avventura in Eccellenza, che rappresenta pur sempre un notevole trampolino di lancio mica da buttare. “Sappiamo dell'interessamento per alcuni nostri ragazzi, ma procrastiniamo ogni decisione - ammette il presidente Stefano Canu - sino al 24-25 giugno sulla scorta delle decisioni della Lega, poi si procederà senza indugi chiarendo ogni dubbio dalla prima squadra ai settori giovanili”.

