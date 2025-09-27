Il campionato di Eccellenza non perdona, e al Carbonia arrivano i rinforzi in attesa dal rientro dagli infortuni di tre calciatori importanti.

È infatti in biancoblu anche Mathias Massoni, classe 2004, esterno d'attacco molto promettente. È già a disposizione dell'allenatore Graziano Mannu che, in vista del turno in casa del Quartu Sant'Elena, ha digerito a malincuore il 3-3 di domenica scorsa contro il Taloro Gavoi: è maturato negli ultimi minuti quando il Carbonia era avanti 3-1.

In settimana disponibili anche il portiere Floris (domenica era in panchina) e i difensori Hundt e Mastino, ko dalla gara di andata di coppa Italia del 31 di agosto. Sarà della gara anche il difensore argentino Zasas, squalificato per un turno dopo la prima gara di campionato persa 2-0 a Tortolì.

© Riproduzione riservata