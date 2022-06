E’ ufficiale: Giuseppe Cantara è il nuovo allenatore del Tempio (Promozione). Dopo l’annuncio di ieri della Nuorese di separazione col tecnico, oggi i galletti hanno reso noto il nuovo allenatore. Classe 1967, Cantara ha allenato Ozierese, Bittese, Ossese e, per ultima, Nuorese sempre con ottimi risultati. <Ho sposato il progetto senza badare alla categoria>, dice Cantara. <Ho percepito che a Tempio c’è un’organizzazione importante confermata dall’incontro col presidente Sechi. Arrivo in una società blasonata con trascorsi in Serie C. Sono felice e non vedo l’ora di iniziare>.

La Monteponi, neo promossa in Eccellenza, ha messo gli occhi sull’attaccante Giuseppe Meloni, ex Nuorese e Muravera che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del San Marzano (Eccellenza) realizzando 36 reti.

Si separano le strade tra il tecnico selargino Pierpaolo Piras e la Città di Selargius. Ad annunciarlo è il presidente Velio Schirru. <Ringraziamo Piras per il lavoro svolto. Ora ci attiveremo per cercare un sostituto>.

