Lotta a tre nel girone A di Promozione. Nella prima giornata le big del torneo hanno tutte vinto. Il Villasimius, capolista, ha espugnato il campo del Cortoghiana. Castiadas e Guspini, appaiate in seconda posizione con un ritardo di sei punti, hanno sconfitto rispettivamente Cus Cagliari e La Palma. In quarta posizione il Selargius ha agganciato Gonnosfanadiga, Verde Isola e Atletico Cagliari. Queste compagini hanno ormai perso il treno per la vittoria finale. La vetta è a ben dodici punti. In coda ha vinto solo l’Andromeda di Alessandro Pandino.

Nel girone B, il Barisardo ha completato l’operazione sorpasso nei confronti dell’Arborea. Agli uomini di Ciarolu è bastato il pareggio sul campo del Terralba. L’Arborea, sconfitta davanti al pubblico amico dall'Idolo, si ritrova ora a dover rincorrere. Alle loro spalle, oltre al Terralba, avanza anche il Tortolì.

Nel gruppo C, è sempre il Tempio a condurre la classifica ma Stintino, Usinese e Macomerese non mollano la presa. Queste quattro formazioni sono racchiuse in tre punti. Poco dietro c’è pure il Bonorva, sconfitto in casa dall’Usinese e che nel prossimo impegno farà visita alla capolista.

