Clamorosa sorpresa nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza: la capolista Latte Dolce è stata battuta dal Bosa per 3-2 ed è stata raggiunta in vetta dal Budoni.

In gol per il Bosa Imoh, Piscedda e Pucinelli, per il Latte Dolce gol doppietta di Marcangeli.

Il Ghilarza si è imposto ad Arbus per 3-0 con reti di Fantasia e doppietta di Caddeo. La Ferrini conferma il suo momento magico vincendo a Iglesias per 1-0: la rete del successo è di Camba su rigore. Il Budoni ha piegato il Li Punti per 2-0 con reti di Meloni e Greco.

Vittoria del San Teodoro che ha piegato il Lanusei per 2-1: gli ospiti sono passati in vantaggio con Rako. Sono stati poi superati dalle reti di Mulas e Ruzzittu. Vittoria del Sant'Elena che ha piegato la Tharros per 4-2: le reti di Caboni, Ragatzu e doppietta di M. Sanna. Per gli ospiti, doppietta di T.Sanna. Vittoria del Taloro che ha sconfitto il Monastir per 2.1: gol di Mele, Rinino e Luppu.

Tra Carbonia e Villacidrese è finita invece 0-0: una bella gara con le due squadre che non sono riuscite a superarsi.

