Ieri a Terni prima giornata dei campionati italiani Under 19 e 21, la Sardegna è subito protagonista nel torneo a squadre Under 21 maschile. La Marcozzi ha vinto il titolo battendo 3-1 il Muravera in una finale tutta sarda. La squadra cagliaritana si è presentata con Federico Vallino Costassa, Lorenzo Martinalli e Samuele Sotgiu, il Muravera con Antonio Giordano, Simone Cagna e Alessandro Costa.

La Marcozzi ha eliminato nell’ordine l’Ausonia Enna, Reggio Emilia e TT Torino. Il Muravera ha battuto il TT Galleria Mugnano, Villa d’Oro Modena e Ciatt Firenze. Quest’ultima ha eliminato agli ottavi il TT Sassari.

Quattro pretendenti al titolo nel torneo a squadre Under 21 femminile. Il Quattro Mori si è arreso in finale al Castelgoffredo, vittorioso 3-2 grazie al determinante apporto di Nicole Arlia, numero due d’Italia. La squadra cagliaritana composta da Miriam Carnovale, Margherita Cerritelli e Rossana Ferciug ha eliminato in semifinale il Muravera, detentore del titolo, battuto 3-0.

